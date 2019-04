RB Leipzig will mit Sieg in Augsburg ins Pokal-Halbfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig will erstmals in seiner Vereinsgeschichte ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick heute Abend im Viertelfinale beim Ligakontrahenten FC Augsburg bestehen. Nach dem 5:0-Erfolg in der Liga gegen Hertha BSC ist das Selbstvertrauen bei den Sachsen groß. Aber bisher konnte RB in Augsburg noch nie gewinnen. Rangnick will in der Aufstellung keine großen Änderungen im Vergleich zum Hertha-Spiel vornehmen. Ihm stehen personell bis auf den Langzeitverletzten Dayot Upamecano und Neu-Nationalspieler Lukas Klostermann alle Spieler zur Verfügung.