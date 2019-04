RB Leipzig: Vorentscheidung auf Weg in Champions League

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Es können glorreiche acht Tage für RB Leipzig werden. Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick will den Blick aber nicht zu weit nach vorn richten, getreu dem Motto: Eins nach dem anderen. "Die Partie am Samstag ist für uns das Spiel der Spiele", betonte der 60-Jährige vor dem Match des 30. Spieltags der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr).

ACHT TAGE, DREI SPIELE

Zuerst in Gladbach, dann am Dienstag beim Hamburger SV im Halbfinale um den erstmaligen Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals in Berlin, ehe es daheim am Samstag kommender Woche gegen den SC Freiburg geht. Rechnerisch könnte Leipzig gegen die Breisgauer und damit bereits am 31. Spieltag die Teilnahme an der Champions League klar machen.

DIE AUSGANGSLAGE

RB hat vor dem direkten Duell sieben Punkte mehr als die Gladbacher, die auf dem fünften Platz liegen und damit dem ersten Rang, der nicht mehr in die Champions League führt. Die TSG Hoffenheim, deren Trainer Julian Nagelsmann vom Sommer an die Leipziger trainiert, liegt elf Punkte hinter den Sachsen. Mit einem Sieg im Mönchengladbacher Borussia-Park würde der Vorsprung auf Platz fünf bereits auf zehn Punkte anwachsen bei noch vier ausstehenden Spielen danach.

DER PERSONALLUXUS

Rangnick hat Personal im Überfluss. In Willi Orban kehrt der Abwehrchef und Kapitän in die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren (22) der gesamten Liga zurück, er war zuletzt beim 2:0 über den VfL Wolfsburg gesperrt. Zudem ist Torjäger Yussuf Poulsen wieder gesund und einsatzbereit. "Ich bin froh, dass wir die Qual der Wahl haben", sagte Rangnick.

DIE SERIEN

Die Leipziger reisen mit sechs Auswärtssiegen nacheinander an. Den Vereinsrekord wollen sie noch ausbauen. Die bis dato letzte Niederlage kassierte RB zum Hinrundenauftakt am 19. Januar daheim gegen Borussia Dortmund. Seitdem gelangen 13 Pflichtspiele ohne Niederlage - zehn Siege, drei Unentschieden.

ZITAT

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "So wie die Jungs momentan spielen, sind wir auf jeder Position richtig gut besetzt. Aber wir werden die Aufstellung gegen Gladbach nicht davon abhängig machen, wer für das Pokal-Halbfinale am Dienstag geschont werden könnte. Wir wollen bei der Borussia unbedingt etwas Zählbares mitnehmen und aus den verbleibenden sechs Wochen das Maximum herausholen."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Leipzig ist die Mannschaft, die in dieser Bundesliga-Saison bislang am beständigsten spielt. Sie hatten als einziges Team noch keine richtige Schwächephase. Auf uns wird einiges zukommen. Wir müssen versuchen, RB in ein intensives Spiel hereinzubringen, sie in den Zweikämpfen zu bearbeiten und zu Fehlern zu zwingen. Unsere Aufgabe wird es sein, gegen die defensiv stärkste Mannschaft der Liga zu Torchancen zu kommen."