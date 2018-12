RB Leipzig verpflichtet US-Nationalspieler Adams

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Tyler Adams von den New York Red Bulls für die Rückrunde verpflichtet. Die Sachsen gaben den bereits erwarteten Transfer des 19-Jährigen am Sonntagabend nach dem 2:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach bekannt. Adams erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2023. "Wir sind überzeugt davon, dass Tyler in der Lage ist, uns im zentralen Mittelfeld sofort zu verstärken", sagte RB-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick. Adams wurde in der Red-Bull-Akademie in New York ausgebildet und hat bereits neun Länderspiele für die USA bestritten.

Die RB-Führung hatte wegen des kleinen Kaders bereits im September die Verpflichtung von zwei Spielern in der Winterpause angekündigt, ohne die Namen der beiden Profis zu nennen. Neben Adams ist auch der Transfer des derzeit verletzten Amadou Haidara (20) von RB Salzburg für das Mittelfeld schon länger im Gespräch.