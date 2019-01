RB Leipzig verlängert vorzeitig mit Manndecker Konaté

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Manndecker Ibrahima Konaté vorzeitig bis Ende Juni 2023 verlängert. Das gab Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund bekannt. "Eine sehr wichtige Personalentscheidung", sagte Rangnick, Konaté habe sich in den vergangenen anderthalb Jahren enorm entwickelt. Der Innenverteidiger war im Sommer 2017 vom FC Sochaux-Montbéliard aus der zweiten französischen Liga zum aktuellen Tabellenvierten gewechselt.