RB Leipzig peilt Heimsieg gegen Vizemeister Schalke an

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig peilt heute im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 seinen fünften Saisonsieg an. Die Sachsen gehen mit Selbstbewusstsein in das Duell mit dem kriselnden Vizemeister, zumal sie wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen sind. Verzichten muss RB nur auf Mittelfeldspieler Emil Forsberg, dem weiter Leistenprobleme zu schaffen machen. In Leipzig konnten die Schalker noch keinen Punkt holen, beide Duelle gewann RB mit 3:1 und 2:1. Die Leipziger holten in dieser Saison in den bisher vier Heimspielen zehn Zähler und schossen dabei satte zwölf Treffer. Die im Tabellenkeller stehenden Schalker haben dagegen eine Ergebniskrise und vor allem eine schwache Torausbeute.