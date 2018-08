RB Leipzig optimistisch: Dortmund ist ein gutes Pflaster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Mit bereits sechs Pflichtspielen und einer weiten Reise in die Ukraine in den Beinen startet RB Leipzig am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Inwiefern sich dies als Vor- oder Nachteil auswirkt, kann noch nicht eingeschätzt werden. Fakt ist: Eine neuerliche Auftaktniederlage im Revier wie vor einem Jahr beim 0:2 gegen den FC Schalke 04 möchte RB in jedem Fall vermeiden.

DAS PERSONAL: Nachdem vor allem Kevin Kampl wegen Muskelproblemen beim Europa-League-Playoff-Hinspiel bei FK Sorja Luhansk (0:0) am Donnerstag schmerzlich vermisst wurde, steht der Slowene wieder im Aufgebot. Ebenso wie Marcel Sabitzer, der zuletzt wegen einer Adduktorenverletzung nur individuell trainierte. Wie die Anfangsformation aussehen könnte, darüber hüllt sich Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick in Schweigen. Er möchte so viel wie möglich rotieren, um die Belastung seiner Aktiven in Grenzen zu halten. Nur eines steht fest: Peter Gulasci wird wieder im Tor stehen.

DIE BILANZ: Mit dem BVB haben die Leipziger bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Den ersten Bundesliga-Sieg landeten die Sachsen mit 1:0 gegen die Borussia, im vergangenen Jahr gewann man auch im Westfalenstadion mit 3:2. Zudem spielte man einmal 1:1. Nur einmal, am 4. Februar 2017, unterlag RB extrem ersatzgeschwächt in Dortmund mit 0:1.

DAS SAGEN DIE TRAINER: Ralf Rangnick (RB Leipzig): "Ich kenne Lucien Favre schon viele Jahre, seine Art und Weise ist bekannt, die kann man jetzt schon erkennen. Dortmund ist eine Mannschaft, die sich über den eigenen Ballbesitz definiert. Wir müssen Situationen kreieren, mit denen wir die Dortmunder in der Defensive fordern."

Lucien Favre (Borussia Dortmund): "Unser Gegner spielt sehr kompakt, presst sehr hoch und spielt teilweise Mann gegen Mann gegen die gegnerischen Verteidiger schon in der gegnerischen Hälfte. Es geht sehr schnell nach vorn nach der Balleroberung. Ich habe sie mehrfach zuletzt in der Europa League beobachtet."