RB Leipzig mit Nationalspieler Timo Werner gegen Leverkusen

Leipzig (dpa) - RB Leipzig kann im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) wieder auf Nationalspieler Timo Werner zurückgreifen. Der Stürmer hatte sich in der Partie bei Hertha BSC vor einer Woche am Zeh verletzt und konnte deshalb nicht mit zum Europa-League-Spiel bei Celtic Glasgow reisen. Werner steht wieder in der Startelf und verdrängte Jean-Kevin Augustin auf die Ersatzbank. Dort sitzt auch Kapitän Willi Orban, den Ibrahima Konaté ersetzen wird. Für den verletzten Marcelo Saracchi wird Marcel Halstenberg von Beginn an spielen.