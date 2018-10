RB Leipzig mit komplettem Personal gegen Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - RB Leipzig kann im letzten Meisterschafts-Heimspiel vor der Länderspielpause mit allen Spielern planen. "Im Moment sieht es gut aus", sagte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Freitag bei einer Pressekonferenz in Leipzig. Mittelfeldspieler Kevin Kampl und Innenverteidiger Dayot Upamecano trainierten am Freitag zwar noch mal individuell, sollen aber am Samstag die Einheit mit der Mannschaft absolvieren. Für die Heimpartie an diesem Sonntag (18.00 Uhr/Sky) in der Red Bull Arena stehen auch die beiden wieder zur Verfügung, ebenso wie Schwedens Fußball-Nationalspieler Emil Forsberg.

Drei Tage nach dem 3:1 am Donnerstag bei Rosenborg Trondheim erwartet Rangnick im 1. FC Nürnberg einen stärkeren Gegner, "der uns auch physisch mehr abverlangen wird". Für einen Sieg, der die jüngsten Auftritte unter anderem mit dem Auswärtssieg zuletzt in der Liga gegen 1899 Hoffenheim laut Rangnick aufwerten würde, brauche man eine Topleistung.

Mit elf Punkten liegen die seit fünf Meisterschaftsspielen ungeschlagenen Leipziger mit Kontakt zur Spitze aussichtsreich in der Tabelle. Nürnberg reist mit drei Punkten weniger an.