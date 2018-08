RB Leipzig gegen Luhansk ohne Saracchi und Halstenberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - RB Leipzig muss im Rückspiel der Playoff-Runde in der Europa League gegen FK Sorja Luhansk am Donnerstag (18.30 Uhr/DAZN) auf die Abwehrspieler Marcelo Saracchi und Marcel Halstenberg verzichten. Der Uruguayer Saracchi hatte beim 0:0 vor einer Woche in der Ukraine seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb gesehen und ist gesperrt. Nationalspieler Halstenberg war nach siebenmonatiger Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, ist nach Aussage von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick aber sowohl für dieses Spiel als auch die nächsten Begegnungen noch keine Option.

Fragezeichen stehen zudem hinter dem Einsatz von Emil Forsberg und Nordi Mukiele. Forsberg trainierte am Dienstag wegen Knieproblemen individuell, Mukiele klagte nach dem Training ebenfalls über Knieprobleme. Das Abschlusstraining am Mittwoch sollte Aufschluss darüber geben, ob sie für einen Einsatz am Donnerstag in Frage kommen.

Rangnick erwartet einen Gegner, der defensiv eingestellt ist und auf Konter sowie Standards vor dem Leipziger Tor warten wird. "Wir müssen selbst Standards kreieren und diese dann zielstrebiger ausspielen als zuletzt. Wir müssen Druck ausüben, den Gegner stressen und zu Fehlern zwingen", sagte der Trainer und Sportdirektor.