RB Leipzig: Forsberg und Sabitzer nicht beim Training

Leipzig (dpa) - Spielmacher Emil Forsberg hat zum Wochenauftakt nicht mit der Mannschaft von Fußball-Bundesligist RB Leipzig trainieren können. Der 27 Jahre alte Schwede absolvierte wie auch Offensivkollege Marcel Sabitzer am Montag nur eine individuelle Einheit auf dem Trainingsgelände der Roten Bullen.

Forsberg hat Beschwerden an der Achillessehne und konnte schon im Vorbereitungscamp in der vergangenen Wochen in Österreich nicht alle Einheiten mit dem Team machen können.

Sabitzer hatte sich am vergangenen Freitag beim 3:2-Testspielsieg in Innsbruck gegen Galatasary Istanbul das Sprunggelenk überdehnt. Forsberg hatte dort nicht mal im Kader gestanden.

Neben den beiden vermeintlichen Stammspielern trainierten auch Nachwuchsmann Mads Bidstrup und Neuzugang Luan Candido nur einzeln. Dafür kehrte Marcelo Saracchi nach seinem Einsatz bei der Copa América und seinem anschließenden Urlaub zurück ins Mannschaftstraining.