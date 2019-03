RB Leipzig festigt dritten Platz mit 5:0 über Hertha BSC

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Mit einem Kantersieg hat RB Leipzig den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Sachsen ließen Hertha BSC am Samstag beim 5:0 (2:0) daheim keine Chance und haben nach dem 27. Spieltag 52 Punkte. Überragender Akteur war der dreimal erfolgreiche Däne Yussuf Poulsen mit seinen Toren in der 27., 56. und 62. Minute. Die Führung hatte der Schwede Emil Forsberg in der 17. Minute erzielt. Außerdem traf Amadou Haidara in der 64. Minute gegen die enttäuschenden Berliner. Hertha BSC ist mit 35 Punkten Zehnter und hat bereits sieben Zähler Rückstand auf einen Europa-League-Platz.