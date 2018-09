RB-Clubs: Leipzig empfängt Salzburg in Europa League

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Das Los hat es so gewollt: Gleich zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Europa-League kommt es heute zum Aufeinandertreffen der beiden Red-Bull-Clubs aus Leipzig und Salzburg. Allein die Tatsache, dass beide Vereine noch vor gut einem Jahr sehr eng verflochten waren und im Aufgebot der Leipziger sechs ehemalige Salzburger Spieler stehen, zeigt die Brisanz des Duells. Bei den Österreichern steht mit Marco Rose ein ehemaliger Leipziger als Coach an der Seitenlinie. Er setzt auf ein sehr ähnliches Spielkonzept wie sein Leipziger Kollege Ralf Rangnick. Beide erwarten ein offenes, intensives Spiel, in dem jeder beweisen will, dass er der bessere RB-Club ist.