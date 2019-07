RB-Boss wünscht Werner-Entscheidung bis zum ersten Spieltag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seefeld (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hofft auf eine Entscheidung in der Causa Timo Werner bis zum ersten Spieltag in der neuen Saison. "Wir haben immer gesagt, dass wir gelassen mit der Thematik umgehen und dass es wünschenswert ist, wenn wir eine Entscheidung haben, bis der Ball das erste Mal in der Liga rollt", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Freitag im Trainingslager in Seefeld.

Das bedeutet, dass Fußball-Nationalspieler Werner sich bestenfalls bis zum 18. August entschieden hat - dann beginnt für den sächsischen Champions-League-Teilnehmer beim 1. FC Union die neue Bundesligasaison. Mintzlaff betonte erneut, dass es sich um "kein Ultimatum" handle.

Werners Vertrag bei RB Leipzig ist noch ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 gültig. Im Sommer nächsten Jahres könnte der 23 Jahre alte Mittelstürmer den Verein ablösefrei verlassen - ein Szenario, dass die Leipziger Vereinsbosse eigentlich immer verhindern wollten.