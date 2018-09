Rangnicks Zeitreise soll Punktetour für RB Leipzig werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die kommenden Tage werden für Ralf Rangnick auch zu einer Zeitreise. Mittwoch daheim mit RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart, Samstag bei 1899 Hoffenheim. Die eigene Vergangenheit bei den beiden Clubs dürfte für den 60 Jahre alten Schwaben aber nur eine Randnotiz in der nächsten Stresswoche der Roten Bullen sein. Rangnick braucht Punkte, um mit RB Leipzig den Kontakt zu den vorderen, sprich vor allem den Champions-League-Rängen nicht schon leicht abreißen zu lassen.

Und Rangnick braucht Ruhe in seinem Team, nachdem zuletzt zwei Kurzzeit-Suspendierungen für erhebliche Missstimmungen sorgten. "Wir wollen so auftreten und alles dafür tun, dass wir mit unserer Leistung auch wieder eine Einheit zwischen Mannschaft und Fans bilden", kündigte Rangnick am Dienstag an.

Tags zuvor hatten Jean-Kévin Augustin und sein französischer Landsmann Nordi Mukiele wieder das Training mit der Mannschaft bestritten. Sie sind gegen den VfB wieder im Kader. "Das Thema ist erledigt, die entsprechenden Maßnahmen wurden ergriffen", sagte Ragnick.

Was nun genau passierte vor der 2:3-Pleite beim Europa-League-Auftakt daheim gegen Red Bull Salzburg, ist nicht bekannt. Ob noch mehr als Handyspielerei auf der Trainerbank und ein verspätetes Eintreffen in der Kabine zum Umziehen der Grund für die nachträglichen disziplinarischen Maßnahmen waren, bleibt offen. Rangnicks Aussage - "Sie wissen ja nicht, was wirklich vorgefallen ist" - nach dem 1:1 in Frankfurt deutete zumindest weitere Vorkommnisse an.

Personelle Experimente dürfte der Trainer kaum wagen gegen den Club, bei dem er einst als Nachwuchskoordinator und von Mai 1999 bis Februar 2001 als Trainer der Profis angestellt war. RB will und braucht gegen die noch sieglosen Schwaben drei Punkte. Erst ein Sieg gelang RB in den bisherigen vier Ligapartien. Das liegt unter dem Anspruch. Verzichten muss Rangnick nur auf Lukas Klostermann und Marcelo Saracchi.

Für den Uruguayer wird Marcel Halstenberg erstmals nach seiner langen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses in einem Pflichtspiel wieder in der Startelf stehen. Ansonsten dürfte Rangnick vor allem den Spielern vertrauen, die bei der Eintracht im zweiten Spielabschnitt überzeugten.

Wenn man die Leistung der zweiten Hälfte in Frankfurt gegen den VfB bestätigen und auf den Auswärtspunkt einen Heimdreier folgen lassen könne, "ist das so okay", meinte Offensivmann Marcel Sabitzer.

Dann würden die Leipziger auch gestärkt zu ihrem künftigen Trainer Julian Nagelsmann (ab nächster Saison RB-Coach) reisen und könnten mit einem weiteren Erfolg bei den Hoffenheimern, die Rangnick einst wie später RB in die erste Liga führte, die Wende nach einem schwachen Start perfekt machen. Dann könnten Rangnick und seine Spieler auch dem bereits eminent wichtigen zweiten Gruppenspiel in der Europa League in der kommenden Woche bei Rosenborg Trondheim zuversichtlicher entgegensehen.

Alles Konjunktive. Auf dem Platz müssen Tatsachen her. Gegen seinen einstigen langjährigen Club dürfte bei den Leipzigern auch wieder viel von Timo Werner abhängen. Beim 3:2-Heimsieg vor anderthalb Wochen gegen Hannover 96 glückten dem Nationalstürmer die ersten Ligatore in dieser Saison. Der noch immer jüngste Bundesliga-Spieler und -Torschütze der Stuttgarter könnte nun dafür sorgen, dass die Lage für VfB-Trainer Tayfun Korkut noch prekärer wird.

"Es wird einiges auf uns zukommen", sagte der Stuttgarter Coach bereits. Vor allem dürften die Gäste versuchen zu verhindern, dass Werners kongenialer Vorbereiter Emil Forsberg dem RB-Torjäger die Bälle auflegt. Jedenfalls wird es sich Rangnick kaum leisten können, ohne die beiden vermeintlichen Top-Erfolgsgaranten anzutreten und sie bei seiner Rotation erstmal außen vorzulassen. Denn eines ist klar: Für einen ruhigeren Blick in die nahe Zukunft braucht Rangnick Siege.