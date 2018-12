Oliver Mintzlaff bestätigt Transferoffensive im Winter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - RB Leipzig wird in der Winter-Transferperiode wie angekündigt aktiv werden. Das kündigte Geschäftsführer und Vorstandschef Oliver Mintzlaff in der "Sport Bild" (Mittwoch) an. "Im Sommer haben einige Verpflichtungen nicht geklappt, die wir gern realisiert hätten. Im Winter werden wir das nun nachholen und uns definitiv verstärken", sagte Mintzlaff.

Von RB New York wurde bereits der 19 Jahre alte US-Nationalspieler Tyler Adams verpflichtet. Auch der Wechsel des lange umworbenen Amadou Haidara von RB Salzburg nach Leipzig für rund 15 Millionen Euro soll fix sein, was aber bislang nicht bestätigt wurde. Haidara fällt mit einer schweren Knieverletzung jedoch noch länger aus.

Auch für den Angriff sucht RB noch einen Spieler. Ob man beim FC Everton wegen Ademola Lookman noch einmal vorstellig wird, ist ungewiss. Der Wechsel des Stürmers, der in der vorigen Saison auf Leihbasis bei RB spielte und gern in Leipzig geblieben wäre, war an zu hohen Forderungen der Engländer gescheitert. Die "Sport Bild" brachte den 21 Jahre alten Lewis Cock vom FC Bournemouth ins Gespräch.