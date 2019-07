Lookman peilt große Ziele an: Keine Stellungnahme zu Nübel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Neuzugang Ademola Lookman will mit dem Fußball-Bundesligisten große Ziele erreichen. "In der vergangenen Saison hat der Verein das Pokalfinale erreicht und ich glaube, dass wir jedes Jahr besser werden können", sagte Lookman am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung in Leipzig. Er sehe seine zukünftige Aufgabe darin, möglichst viele Tore zu erzielen und Vorlagen zu geben. Dabei müsse sich die Mannschaft nicht unter Druck setzen.

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche sagte, die Rasenballer seien "sehr, sehr glücklich", Lookman an sich gebunden zu haben. "Er ist sehr flexibel einsetzbar, bringt eine hohe Geschwindigkeit mit und eröffnet dem Trainerstab neue Möglichkeiten bei der Aufstellung der Mannschaft.

Nicht äußern wollte sich Krösche zu Berichten, wonach der Verein Interesse an der Verpflichtung von Torhüter Alexander Nübel vom FC Schalke 04 habe. "Alex ist ein interessanter Torwart, den ich aus unserer gemeinsamen Zeit in Paderborn kenne." Dennoch werde er zu solchen Gerüchten nicht weiter Stellung nehmen.