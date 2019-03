Leipzigs Verteidiger: Hauptjob top und auch noch Torjäger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Hinten dicht - und vorn schießen Leipzigs Verteidiger auch noch ein Tor nach dem anderen. Die Defensivspieler des sächsischen Fußball-Bundesligisten garantieren derzeit ihrem Verein den Kurs Richtung Champions League. Mit 45 Punkten hält RB als Tabellen-Dritter derzeit fünf Zähler Vorsprung auf Rang fünf. "Das ist der Grund, warum ich herkomme", sagte der designierte RB-Coach Julian Nagelsmann nach dem Gastspiel der TSG Hoffenheim zur derzeitigen Ausgangsposition für den Saison-Endspurt der Leipziger.

Mit 20 Gegentoren ist die Abwehr der Rasenballer die momentan sicherste Defensive der Liga. In diesem Jahr haben die Leipziger in der Liga erst drei Treffer kassiert - Tabellenführer Dortmund und Verfolger FC Bayern mussten schon je neun Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen.

Doch auch die Offensivleistungen der RB-Verteidiger können sich sehen lassen: Neun Treffer trugen sie bisher zu den 43 Toren des Teams bei. Somit wurde immerhin jedes fünfte Tor bei RB von einem Verteidiger erzielt. In der Rückrunde waren es sogar die Hälfte der bisher zwölf Treffer in der Liga. "Ich freue mich für jeden Verteidiger, der trifft", bemerkte Innenverteidiger Willi Orban dazu.

Am vergangenen Samstag in Nürnberg war es Rechtsverteidiger Lukas Klostermann, der den Siegtreffer erzielte. Die Ecke zuvor hatte Abwehrkollege Marcel Halstenberg geschlagen. Damit trug sich Klostermann bereits zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit in die Torschützenliste ein. Orban hält in der internen Saison-Rangfolge der Leipziger Torschützen hinter den Angreifern Yussuf Poulsen (12) und Timo Werner (11) sogar Rang drei.

Was die stürmenden Verteidiger noch wertvoller macht: Oft erzielten sie schon die wichtigen und entscheidenden Treffer. Klostermann war das 1:0-Siegtor in Nürnberg gelungen. Orban hatte den Leipzigern mit seinem 1:1 in der 89. Minute gegen Hoffenheim zumindest noch einen Punkt gerettet. Bei Hannover 96 hatte der Deutsch-Ungar mit einem Doppelpack zum 3:0-Auswärtssieg beigetragen. "Willi Orban ist ein absoluter Vorzeigeprofi und ich freue mich sehr für ihn", lobte Trainer Ralf Rangnick den 26-Jährigen.

Auf eine starke Defensive mit Offensiv-Qualitäten will Rangnick auch am Samstag setzen, wenn der FC Augsburg zu Gast in der Red-Bull-Arena sein wird. RB ist gewarnt: Die Augsburger rangen jüngst Spitzenreiter BVB mit 2:1 nieder. "So eine Leistung wollen wir jetzt auch in den nächsten Spielen zeigen", kündigte FCA-Mittelfeldspieler Dong-Won Ji, der beide Tore erzielte, danach an.