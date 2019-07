Leipzigs Forsberg noch nicht wieder im Mannschaftstraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seefeld (dpa) - Ein Trio um Emil Forsberg absolviert im Trainingslager von RB Leipzig weiter individuelle Einheiten. Der 27 Jahre alte schwedische Spielmacher klagte zuletzt über Beschwerden am Fuß und machte seine Übungen am Dienstagvormittag im österreichischen Seefeld in einem Zelt. Dort waren auch Tyler Adams und Hannes Wolf aktiv. Adams laboriert an Adduktorenproblemen, Neuzugang Wolf befindet sich nach einem Knöchelbruch in der Reha.

Die Leipziger sind mit ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann noch bis kommenden Samstag in Seefeld. Am Freitag absolvieren sie in Innsbruck ein Testspiel gegen den türkischen Traditionsclub Galatasaray Istanbul.