Leipzig hofft gegen Leverkusen auf Forsberg und Klostermann

Leipzig (dpa) - RB Leipzig strebt an diesem Samstag bei Bayer Leverkusen den siebten Pflichtspiel-Auswärtssieg in Serie an. Dabei setzt Cheftrainer Ralf Rangnick auf die Rückkehr von Kreativkopf Emil Forsberg und Nationalspieler Lukas Klostermann, die zuletzt angeschlagen fehlten. "Lukas hat keine Probleme mehr und wir sind alle guter Dinge, dass er spielen kann - das gleiche gilt bei Emil", sagte Rangnick vor dem Duell beim Tabellensiebten. Nach dem kräftezehrenden Pokalfight in Augsburg (2:1) will er hinsichtlich der Belastung keine Ausreden gelten lassen. "Ich glaube nicht, dass der Kräfteverschleiß eine Rolle spielt, das ist Kopfsache", betonte er.