Leipzig hofft auf Rückkehr von Forsberg und Klostermann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/lnw) - RB Leipzig hofft im Kampf um die Champions-League-Plätze auf die Rückkehr der zuletzt angeschlagenen Fußballprofis Emil Forsberg und Lukas Klostermann. "Bei Emil und Lukas sieht es gut aus, sie werden das Abschlusstraining heute mitmachen. Lukas hat keine Probleme mehr und wir sind alle guter Dinge, dass er spielen kann - das gleiche gilt bei Emil", sagte Cheftrainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Freitag in Leipzig. Klostermann hatte sich bei seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung zugezogen. Tyler Adams, der zuletzt Adduktorenschmerzen hatte, steht Rangnick für das Bundesliga-Spiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung.