Leipzig bangt vor Wolfsburg-Partie um Kevin Kampl

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig bangt vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg um den Einsatz von Mittelfeldspieler Kevin Kampl. Der 28-Jährige war beim Training umgeknickt. Eine genaue Diagnose stand am Donnerstag seitens des Vereins noch aus.

Auch das Comeback von Emil Forsberg dürfte weiter auf sich warten lassen. Der schwedische Nationalspieler, den erneute Leistenprobleme wochenlang außer Gefecht setzten, trainierte immer noch nicht mit der Mannschaft, sondern individuell. RB-Coach Ralf Rangnick will von Tag zu Tag entscheiden, wie und wann der Mittelfeldakteur wieder voll einsteigt.

Kampl plagte sich in der Vergangenheit öfter mit Sprunggelenksproblemen. Auch um seinem Körper mehr Erholungsphasen zu gönnen, hatte er vor kurzem seinen Rücktritt aus der slowenischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. "Wenn man dann mal Zeit hat, kannst du solche Blessuren ordentlich und sorgfältig behandeln lassen. Wenn du alle drei Tage spielst, geht das eben nicht", sagte Kampl dem Fachmagazin "Kicker" (Donnerstag).

Ohne die Verpflichtungen in der Nationalmannschaft habe er zudem mehr Zeit für die Familie. "Ich war vor dem Rücktritt kaum mehr bei meinen Eltern in Solingen. Mein Vater lebt dort und ist schon lange krank, und ich hatte ihn - bis zum vergangenen Wochenende - kaum noch gesehen", sagte Kampl, der im Mai erstmals Vater geworden war. Einen Rücktritt vom Rücktritt schließt er derzeit aus. Die Nationalmannschaft sei ein toller Bonus gewesen: "Aber jetzt möchte ich mich auf den Verein konzentrieren und die Familie."

Im Club läuft es derzeit gut. In der Bundesliga rangiert RB auf Platz drei, ist abgesehen von der Auftaktniederlage in Dortmund noch ungeschlagen. "Wir haben aus den Fehlern gelernt, die wir am Anfang der Saison noch gemacht haben", sagte Kampl. Da kassierte RB noch leichtfertige Gegentore. Aber die Sachsen blieben in der Liga die letzten fünf Spiele ohne Gegentor. "Wir haben es geschafft, den Hebel zu drehen und uns besser auf unsere Defensivarbeit zu konzentrieren. Jeder hat bei sich den Schalter umgelegt. Und nach vorne haben wir so viel Qualität, um immer ein Tor zu schießen."

Gegen Wolfsburg, mit oder ohne ihn, erwartet Kampl ein sehr schweres Spiel. Wolfsburg sei deutlich besser als in der Vorsaison: "Aber wir werden dort unsere Chancen bekommen." In der Endabrechnung der Saison sei für RB auch viel möglich, so Kampl. Wenn man sich nicht mit dem zufrieden gebe, was man habe und in der Defensive noch stabiler werde. "Beherzigen wir das, können wir noch sehr viele Punkte sammeln", sagte der Leistungsträger.