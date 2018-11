Kampl und Sabitzer mit individuellen Übungen beim Training

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Kevin Kampl und Marcel Sabitzer haben das Abschlusstraining von RB Leipzig vor dem Abflug zum Europa-League-Spiel beim FC Red Bull Salzburg nicht mit der Mannschaft bestritten. Die beiden wichtigen Mittelfeldspieler absolvierten am Mittwoch in Leipzig eine individuelle Einheit. Abwehrspieler Dayot Upamecao war indes wieder voll dabei.

Alle drei hatten am Samstag beim 0:1 der Leipziger in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen den VfL Wolfsburg verletzt gefehlt. Kampl wegen Beschwerden am Sprunggelenk, Sabitzer wegen Waden- und Upamecano wegen Knieproblemen. Ob Kampl und Sabitzer einsatzfähig sind in der Partie an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/Nitro und DAZN) ist offen. Definitiv weiter fehlen wird im verletzten Emil Forsberg bereits einer der Leipziger Mittelfeldstrategen.

Um die Chancen auf das Überstehen der Gruppenphase hoch zu halten, sollte die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick die Partie gewinnen. Bei einem Unentschieden wäre Gastgeber Salzburg bereits am vorletzten Spieltag weiter. Die Leipziger haben mit sechs Punkten auch sechs Zähler weniger als Salzburg und in Celtic Glasgow einen punktgleichen Verfolger auf Rang drei.