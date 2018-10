Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Marcel Halstenberg bleibt nach seiner glänzenden und erfolgreichen Rückkehr bei RB Leipzig nach seinem Kreuzbandriss in Sachen Nationalmannschaft gelassen. "Ich bin froh, dass ich bei RB viele Einsatzminuten bekomme", sagte der Linksverteidiger des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung" (Mittwoch): "Ich bin da völlig entspannt. Wenn ich mich in Leipzig in den Vordergrund spiele, kommt alles andere von allein."

Der 27 Jahre alte gebürtige Niedersachse absolvierte bisher ein Länderspiel, Halstenberg war beim 0:0 am 10. November 2017 im Londoner Wembley-Stadion gegen England zum Einsatz gekommen. Rund fünf Wochen später erlitt er im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC bei seinem Treffer zum 2:3-Endstand eine dreifache Handfraktur. Ende Januar dieses Jahre zog sich Halstenberg den Kreuzbandriss zu.

Acht Monate später feierte der Außenverteidiger bei RB gegen den VfB Stuttgart (2:0) sein Startelf-Comeback. Vielleicht würden sie ja irgendwann mal zu dritt zum DFB fahren, meinte Halstenberg in dem Interview mit Blick auf den aktuellen Nationalspieler Timo Werner, den derzeit stark aufgelegten Leipziger Mittelfeldspieler Diego Demme und sich selbst. "Dass es das Größte ist, für sein Land zu spielen, muss ich nicht erwähnen", betonte Halstenberg.