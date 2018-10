Erst drei Celtic-Siege in 22 Partien gegen deutsche Clubs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Der schottische Serienmeister Celtic Glasgow ist für deutsche Vereine im Europapokal ein dankbarer Gegner. Vor dem Duell in der Europa League bei RB Leipzig am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) stehen nur drei Celtic-Siege in 22 Aufeinandertreffen in der Statistik. Zwei davon - ein 3:1 gegen den VfB Stuttgart 2003 und ein 3:0 gegen den 1. FC Köln 1992 - reichten aber jeweils für ein Weiterkommen. Der dritte Erfolg datiert aus dem Jahr 1987, als die Schotten Borussia Dortmund 2:1 bezwangen.

Bei Spielen in Deutschland war Celtic noch nie erfolgreich. Drei Unentschieden waren die höchste Ausbeute, das bislang letzte gab es in der Champions League der Saison 2016/2017 beim 1:1 bei Borussia Mönchengladbach.