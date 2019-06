Doppelspitze für den Nachwuchs von RB Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - RB Leipzig setzt im Nachwuchsbereich nach der Verabschiedung des langjährigen Akademie- und Nachwuchsleiters Frieder Schrof auf eine Doppelspitze. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, soll Sebastian Kegel zum 1. Juli den Posten als Leiter Sport Nachwuchs antreten, Christian Streit wird Leiter Akademie und Organisation Nachwuchs.

Die Differenzierung der Verantwortung und Zuständigkeiten in zwei Bereiche sei auch bedingt durch die steigende Komplexität in der Nachwuchsarbeit, hieß es in der Mitteilung der Leipziger. Schrof hatte die Bereiche allein verantwortet, er verabschiedet sich aber zum 30. Juni in den Ruhestand. Er arbeitete sechseinhalb Jahre bei RB.

Kegel (36 Jahre) und Streit, der am 30. Juni 35 Jahre alt wird, sind noch länger im Verein. Kegel arbeitet seit 2010 im Nachwuchs des Clubs. Streit spielte in der ersten Saison des Clubs nach der Gründung im Mai 2009 im RB-Oberliga-Team. Sein Treffer im Sachsen-Pokal gegen Blau-Weiß Leipzig war das erste Pflichtspieltor der Sachsen, wie der Club in den Informationen zu Streit auf seiner Homepage schreibt.