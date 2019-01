BVB-Coach hofft auf Reus-Rückkehr ins Mannschaftstraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hofft, dass Marco Reus in der kommenden Woche wieder ins Training mit der Mannschaft einsteigen kann. Der 29 Jahre alte Kapitän des BVB war am Freitag im Training umgeknickt und konnte beim 1:0-Sieg zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig nur zuschauen. "Es war unmöglich für ihn, heute zu spielen", sagte Favre nach der Partie am Samstagabend.

Ob Reus am kommenden Samstag daheim gegen Hannover 96 auflaufen kann, ist offen. Er hatte die Vorbereitung wegen einer Virusinfektion auch nicht komplett bestreiten können.