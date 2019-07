Bericht: Leipzigs Adams verpasst Saisonstart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss zum Saisonauftakt auf Tyler Adams verzichten. Das berichtet das Fachmagazin "Kicker" am Dienstag (Online-Ausgabe). Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler konnte wegen einer Adduktorenverletzung in der Saisonvorbereitung nur eingeschränkt trainieren. Die Fortschritte in der Reha seien kleiner als gedacht. Deshalb sei mit einem Einsatz Adams in der ersten DFB-Pokalrunde am 11. August beim VfL Osnabrück und eine Woche später zum Bundesligastart bei Neuling Union Berlin nicht zu rechnen, meldet das Fachblatt. Die öffentliche Trainingseinheit am Dienstag verpassten neben dem Langzeitverletzten Hannes Wolf (Knöchelbruch) außerdem Jean-Kevin Augustin (Magen-Darm-Probleme), Kevin Kampl (Belastungssteuerung nach Sprunggelenk-Problemen) und Matheus Cunha, der im Testspiel gegen Stade Rennes (2:0) eine leichte Gehirnerschütterung erlitten hat. Ob die drei Spieler bis zur Saison-Generalprobe am Samstag (15.30 Uhr) gegen Aston Villa wieder fit sein werden, ist noch offen.