Bericht: Kevin Kampl hat 60-Millionen-Ausstiegsklausel

Leipzig (dpa) - Leistungsträger Kevin Kampl soll einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" (Dienstag) zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem Vertrag bei RB Leipzig haben. Demnach könnte der 28 Jahre alte Slowene den Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga bei einem entsprechenden Angebot in diesem Sommer auch vor Ablauf seines Vertrags verlassen.

Die "Bild"-Zeitung hatte im vergangenen Jahr von einer Klausel in Höhe von 40 Millionen Euro berichtet. Der Vertrag des Mittelfeldspieler ist bis Ende Juni 2021 gültig. Kampl, der im Moment noch an Zehproblemen leidet, war 2017 von Bayer 04 Leverkusen nach Leipzig gewechselt.