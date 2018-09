Abwehrchef Willi Orban bleibt Kapitän von RB Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Willi Orban bleibt Kapitän des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Der 25-Jährige erhielt bei einer Abstimmung mit 17 die meisten Stimmen. Das gab Trainer Ralf Rangnick am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Leipzig bekannt. Orbans erste Stellvertreter sind die beiden Mittelfeldspieler Diego Demme und Kevin Kampl (jeweils 14 Stimmen). Zudem gehört Torwart Peter Gulacsi (8) zum Kreis der Kapitäne. Weil Rangnick in dieser Saison die Mannschaft immer wieder rotieren lassen will, setzt er gleich auf mehrere Spielführer, die sich entsprechend abwechseln werden.