HSV-Fußballer genießen freien Nachmittag

Cartagena (dpa/lno) - Nach einer 90-minütigen Trainingseinheit am Vormittag sind die Zweitliga-Fußballer des Hamburger SV im Trainingslager im spanischen La Manga Club Resort am Dienstag in den Genuss eines freien Nachmittags gekommen. Am Tag nach der 0:3-Testspielniederlage gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen hatte HSV-Trainer Hannes Wolf vor allem die Überbrückung des Mittelfelds und Flanken von den Außenpositionen in den Mittelpunkt der Einheit gestellt.

Am Freitag steht für den Tabellenführer der 2. Bundesliga ein weiteres Testspiel gegen einen Club aus der Schweiz auf dem Programm. Die Partie gegen den FC Lugano soll um 15.00 Uhr angepfiffen werden.