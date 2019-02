Schwerer internationaler Start für Bosz: Bayer in Krasnodar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krasnodar (dpa) - Trainer Peter Bosz steht mit Bayer Leverkusen vor seiner ersten internationalen Bewährungsprobe. Der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga tritt im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League heute in Südrussland beim Ligazweiten FK Krasnodar an. Dabei muss der niederländische Coach auf Lars Bender verzichten. Der Kapitän fehlt wegen eines Faserrisses im Oberschenkel. Dafür steht Julian Baumgartlinger nach seinem in Mainz erlittenen Nasenbeinbruch zur Verfügung. Der Österreicher soll mit einer Spezialmaske auflaufen.