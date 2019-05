VfL Wolfsburg bei der "Sportschau" auf Platz eins

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lni) - Der Sechste der Fußball-Bundesliga ist bei der "Sportschau" die Nummer eins. Der VfL Wolfsburg ist der Erstligist, der in der abgelaufenen Saison am häufigsten in der traditionsreichen Sportsendung der ARD am Samstag gezeigt worden ist. Auf den Plätzen zwei und drei folgen FC Augsburg und SC Freiburg. Meister Bayern München und Borussia Dortmund liegen in dieser TV-Tabelle nur in der hinteren Hälfte.

Dass die Wolfsburger 26 Auftritte in der "Sportschau" hatten, liegt natürlich nicht an der VfL-Begeisterung beim verantwortlichen WDR, sondern am Spielplan der 1. Liga. "Seit Einführung des 1830-Uhr-Spiels haben wir die Spitzenclubs immer seltener", sagte "Sportschau"-Chef Steffen Simon der Deutschen Presse-Agentur.

Bayern und BVB spielen häufig am späten Samstagstermin. In der TV-Tabelle der "Sportschau" liegen Meister und Vize-Meister deshalb mit je 20 Spielberichten nur auf Rang elf.