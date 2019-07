Trotz 3:0-Führung: Leverkusen verliert auch zweiten Test

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Vorbereitung auf die neue Saison am Samstag zwei Testspiele absolviert und beide verloren. Dem 0:1 (0:1) gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard folgte am Nachwuchsleistungszentrum Kurtekotten eine 3:4 (3:2)-Niederlage gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen.

Die frühen Treffer von Paulinho (7.), Gary Magnee (Eigentor/ 11.) und Ayman Azhil (33.) reichten dem Team von Trainer Peter Bosz nicht zum angestrebten zweiten Testspielerfolg. Die Werkself musste trotz 3:0-Führung eine enttäuschende Niederlage einstecken. Die Tore für Eupen erzielten Flavio Chiampichetti (37./38.), Megane Laurent (56.) und Seymour Fünger (Eigentor/ 85.).

Nationalspieler Kai Havertz hatte den Champions-League-Teilnehmer gegen Sittard erstmals als Kapitän auf den Platz geführt. Der 20-Jährige war erst am Montag verspätet ins Training eingestiegen und kam 60 Minuten zum Einsatz. Am Montag reist die Werkself ins Trainingslager nach Zell am See.