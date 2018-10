Sportkoordinator verteidigt Übertragung des Bayern-Spiels

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die ARD wollte in der zweiten Runde des DFB-Pokals neben der Begegnung von RB Leipzig und TSG Hoffenheim (Mittwoch, 20.45 Uhr) ursprünglich das Spiel der westdeutschen Traditionsvereine 1. FC Köln und Schalke 04 live übertragen. Das sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einem am Montag veröffentlichten Interview des "Kicker". "Diesmal war der FC Bayern sogar nur dritte Wahl", sagte er zur Entscheidung, die Partie zwischen dem Regionalligisten SV Rödinghausen und FC Bayern München (Dienstag, 20.45 Uhr) zu zeigen. Die Spiele in Leipzig und Köln "ließen sich aber aus polizeilichen Gründen nicht auf zwei unterschiedliche Tage legen. Und Bayern gegen Rödinghausen ist doch auch schön", sagte er.

Vor allem unter den Fans von Köln und Schalke hatte es Kritik daran gegeben, dass die ARD das Spiel ihrer Clubs nicht in voller Länge zeigt.