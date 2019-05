SG Sonnenhof Großaspach bleibt Fußball-Drittligist

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lsw) - Die SG Sonnenhof Großaspach spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Markus Lang setzte sich am Samstagnachmittag mit 2:0 (1:0) bei Absteiger Fortuna Köln durch und sicherte sich damit am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Dominik Pelivan (33. Minute) hatte die Gäste im ersten Durchgang mit einem schönen Freistoßtreffer verdient in Führung geschossen. Im zweiten Durchgang fälschte der Kölner Joel Abu Hanna (61.) einen Schuss von Dominik Martinovic unglücklich ins eigene Tor zum Endstand ab.