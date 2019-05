Oberbürgermeisterin Reker gratuliert 1. FC Köln zum Aufstieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Aufstieg des 1. FC Köln in die 1. Fußball-Bundesliga hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker dem Verein gratuliert. "Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen können wir schon zwei Spieltage vor Ende der Spielzeit den Aufstieg feiern!", teilte sie am Montagabend mit. "Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Mannschaft und den 1. FC Köln. Ganz Köln freut sich auf "Erstliga-Fußball" in der nächsten Saison."

Der "Effzeh" hat am Montagabend mit einer Tore-Party seinen sechsten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Etwa ein Jahr nach dem Abstieg aus der Eliteklasse sind die Rheinländer durch ein 4:0 (3:0) bei der SpVgg Greuther Fürth von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga nicht mehr zu verdrängen.