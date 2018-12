Hinrunden-Aus für Koziello: Innenband-Teilriss im Knie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln muss bis zur Rückrunde auf Vincent Koziello verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich einen Teilriss des Innenbands am rechten Knie zugezogen. Dies habe eine MRT-Untersuchung am Samstag ergeben, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Der 23-Jährige hatte sich die Verletzung am Freitagabend bei Kölns 3:1 (2:0)-Erfolg beim SSV Jahn Regensburg zugezogen. Koziello war mit einem Gegenspieler zusammengeprallt. Operiert werden muss der Franzose aber nach Angaben des Clubs nicht. Die Behandlung solle konservativ erfolgen. Koziello kam bislang in acht Liga-Spielen für den Tabellenzweiten zum Einsatz.