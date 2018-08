FC-Fans beten vor dem ersten Saison-Heimspiel im Kölner Dom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Fans des 1. FC Köln haben bei einem Gottesdienst im Kölner Dom um einen Segen von ganz oben für ihre Saison in der zweiten Liga gebeten. Bei einer mittlerweile schon traditionellen Andacht vor dem ersten Heimspiel am Montag trugen viele Anhänger des Bundesliga-Absteigers in der Kathedrale Trikots und Schals ihres Herzensclubs. Eine ihrer Bitten galt dabei einem fairen Umgang in den kommenden Spielen - zwischen Spielern, der Mannschaft und den Schiedsrichtern und auch den Fans untereinander. Zu der "Andacht für alle Fußballfreunde" hatte der Dom bereits zum fünften Mal eingeladen. Der FC war in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen.