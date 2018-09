1. FC Köln unterstützt Kampf gegen Blutkrebs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln unterstützt den Kampf gegen Blutkrebs. Die Kölner Profis werden im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Aufsteiger SC Paderborn ein spezielles Trikot mit dem Schriftzug DKMS tragen. Diese Abkürzung steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Der FC-Hauptsponsor (Rewe) verzichtet zugunsten der gemeinnützigen Aktion auf seinen Schriftzug. Zudem bietet der FC am Sonntag am Stadion erstmals Registrierungsstellen für potenzielle Stammzellspender an.