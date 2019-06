Zwei weitere Testspiele des VfB Stuttgart angesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kitzbühel (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hat in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zwei weitere Testspiele vereinbart. Wie der Club am Dienstag bekanntgab, kommt es am 6. Juli in Uzwil zum Duell mit dem Schweizer Erstligisten FC Zürich (15.30 Uhr). Vier Tage danach geht es gegen den FC Winterthur. Der Austragungsort dieser Begegnung ist noch offen. Stuttgart bestreitet damit nach derzeitigem Stand insgesamt sechs Testspiele. Die erste Begegnung gegen eine Regionalauswahl gewann der VfB 11:0. Am Mittwoch kommt es im Rahmen des Trainingslagers zum Duell mit Wacker Innsbruck.