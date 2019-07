Mainz 05 kassiert gegen Jahn Regensburg Testspiel-Niederlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heimstetten (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat zum Abschluss seines einwöchigen Trainingslagers in Grassau am Chiemsee die erste Testspiel-Niederlage kassiert. Die Rheinhessen unterlagen am Sonntag in Heimstetten bei München dem Zweitligisten Jahn Regensburg mit 1:2. Gespielt wurde über viermal 30 Minuten. Der Jahn präsentierte sich eine Woche vor dem Saisonstart gegen den VfL Bochum wesentlich frischer als die vom harten Training geschlauchten Mainzer.

Max Besuschkow (40. Minute) und Marco Grüttner (49., Foulelfmeter) trafen für Regensburg. Danny Latza erzielte nach 69 Minuten den Anschlusstreffer. 05-Torhüter Robin Zentner hielt einen Strafstoß von Mark Lais.