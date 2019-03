Jahn Regensburg verliert Testspiel gegen Innsbruck mit 1:3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat in der Länderspielpause eine Testspiel-Niederlage kassiert. Die Oberpfälzer verloren am Freitag in Kirchheim bei München mit 1:3 (0:1) gegen den österreichischen Erstligisten Wacker Innsbruck. Jonas Nietfeld traf eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff für die Regensburger zum 1:3-Endstand.

Der vom FC Bayern bis zum Saisonende ausgeliehene Adrian Fein gab nach einem Muskelbündelriss sein Comeback. In der 2. Liga geht es für den Jahn am 30. März mit einem Auswärtsspiel in Darmstadt weiter.