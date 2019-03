Tim Walter: Klasse nicht entscheidend, sondern Einstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Holstein Kiels Trainer Tim Walter lobt die Entwicklung seiner Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. Er sei "grundlegend zufrieden", sagte der 43 Jahre alte Coach dem Internetportal "sportbuzzer.de". "Man sieht die Entwicklung, die die Mannschaft hinter sich hat." Spiele wie gegen den 1. FC Köln oder den Hamburger SV, den die Kieler in dieser Saison zweimal bezwungen haben, sind für den Trainer Höhepunkte. "Wir arbeiten darauf hin, solche Spiele vielleicht irgendwann auch öfter zu haben. Wir genießen solche Momente sehr", sagte Walter.

Nach dem guten Saisonverlauf registriert der Coach höhere Erwartungen im Umfeld. "Der Anspruch in der Stadt ist mittlerweile auch ein anderer. Wenn Teams wie Aue oder Fürth kommen, geht man davon aus, dass wir diese Spiele gewinnen", berichtete Walter. "Aber so einfach ist es nicht. Wir müssen immer an die Grenzen gehen. Unsere spielerische Klasse ist nicht das Entscheidende, sondern zuerst einmal die Einstellung."

Am Sonntag treten die Kieler beim Tabellenführer 1. FC Köln an. Dass auf der Gegenseite Ex-Holstein-Trainer Markus Anfang und die früheren Teamkollegen Rafael Czichos und Dominick Drexler stehen, sieht Walter nicht als Besonderheit an. Davon spreche niemand mehr, das Kapitel sei beendet, meinte er. "Wichtig ist nur: Wir wollen unser Spiel durchziehen, noch mehr Kontrolle haben - egal vor wie vielen Zuschauern. Ich glaube schon, dass der Gegner mehr auf uns achtet als wir auf ihn."