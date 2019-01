SC Freiburg verleiht Patrick Kammerbauer an Holstein Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Zweitligist Holstein Kiel hat Patrick Kammerbauer vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg geholt. Der 21-jährige Defensivmann werde bis zum 30. Juni 2020 ausgeliehen, teilte der Club aus Schleswig-Holstein am Montagabend mit. Zudem habe man sich eine Kaufoption gesichert.

"Ich konnte in den vergangenen Monaten beim SC Freiburg sehr viele positive Dinge mitnehmen, die mich in meiner Entwicklung weiterbringen", sagte Kammerbauer laut Mitteilung. "Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar. Nun beginnt für mich hier in Kiel ein neues Kapitel." Kammerbauer war erst im vergangenen Winter zum SC Freiburg gewechselt.