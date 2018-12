Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Holstein Kiel will beim Nord-Derby gegen den Tabellenführer Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga starten. Trotz der Prominenz der Gästemannschaft bleiben die Kieler gelassen. "Für uns ist es ein Spiel wie jedes andere auch", sagte KSV-Coach Tim Walter am Freitag. Zum Saisonauftakt hatten die Kieler überraschend mit 3:0 beim HSV gewonnen. Für Walter stehen die Vorzeichen nun aber anders. Die Hamburger agierten nach dem Trainerwechsel von Christian Titz zu Hannes Wolf mittlerweile im Spielaufbau völlig anders, sagte er.

Walter rechnet damit, dass die Hamburger beim Rückspiel in Kiel "extrem auf das Ergebnis" schauen. Der HSV werde nicht versuchen, das eigene Spiel durchzuziehen, sondern sich den Kielern anzupassen. "Ich erwarte, dass sie uns hoch anlaufen und attackieren." Angst, der Konkurrent könne sich an der jüngst in Kiel erfolgreichen Arminia aus Bielefeld orientieren, hat er nicht: "In dem Spiel haben wir es ja nicht gut gemacht. Von daher können sie das Modell gerne nehmen."

Kiels Trainer hofft, dass die zuletzt angeschlagenen Atakan Karazor, Jonas Meffert und auch Arne Sicker am Wochenende wieder fit sind. Die Partie ist ausverkauft. Im Holstein-Stadion werden auch 1300 Fans des HSV erwartet. Mit Fan-Utensilien des HSV erhalten Zuschauer keinen Zutritt in die Blöcke der Heimmannschaft.