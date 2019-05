Kiel will gegen Dresden wieder punkten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will nach drei Niederlagen in Serie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im letzten Heimspiel der Saison gegen Dynamo Dresden wieder punkten. "Die Jungs geben im Training alles. Es geht darum, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen", sagte Trainer Tim Walter am Freitag. Die Norddeutschen hatten ihre Aufstiegschancen mit Niederlagen gegen den SC Paderborn (1:2), beim SV Sandhausen (2:3) und gegen den MSV Duisburg (0:2) verspielt.

Die kleine Krise nach einer furios verlaufenen Saison ärgert auch Kapitän Dominik Schmidt. "Wir haben eine gewisse Wut in uns, weil die letzten Spiele nicht so gelaufen sind, wie wir es erwartet hatten", sagte der Innenverteidiger. Die Diskussion um Trainer Walter tangiere ihn und seine Kollegen nicht, meinte Schmidt. "Das können wir nicht beeinflussen."

Walter soll nach Medienberichten dem VfB Stuttgart seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben. "Momentan konzentriere ich mich voll auf die letzten beiden Spiele mit Holstein Kiel. Alles andere kommentiere ich nicht", sagte der 43-Jährige. Der Coach ist seit dieser Saison Trainer bei Holstein Kiel und hat einen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag. Auf diesen beruft sich auch Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth. Er beteuerte am Vortag, dass es bislang keine Anfrage eines anderen Vereins gebe.