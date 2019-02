Kiel geht mit Erfolgself ins Top-Match gegen Union Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Holstein Kiel kann am Freitag (18.30 Uhr/Sky) mit der Erfolgself der vergangenen Wochen in das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin gehen. Trainer Tim Walter stehen bis auf die Langzeitverletzten David Kinsombi und Kingsley Schindler alle Akteure zur Verfügung, die zur Serie von mittlerweile sechs ungeschlagenen Spielen in Folge beigetragen haben.

"Wir erwarten einen robusten Gegner, der viel Wucht hat und bei Standards gefährlich ist", sagte Walter am Donnerstag. Mit einem Sieg würden die "Störche", die nur eines der vergangenen 14 Ligaspiele verloren haben, die Hauptstädter von Relegationsrang drei verdrängen.