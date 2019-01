Holstein-Profi Karazor verpasst Test wegen Schulterzerrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oliva Nova/Spanien (dpa/lno) - Fußball-Profi Atakan Karazor vom Zweitligisten Holstein Kiel wird das zweite Testspiel der Störche während des Spanien-Trainingslagers in Oliva Nova verpassen. Nach seiner am Montag gegen KV Mechelen (2:0) erlittenen Schulterzerrung muss der 22 Jahre alte Mittelfeldakteur eine Pause im Teamtraining einlegen und stattdessen individuell mit den mitgereisten Physiotherapeuten arbeiten. Das Match am Donnerstag (14.30 Uhr) gegen KAA Gent kommt für Karazor, bei dem in der Schulter die Kapsel und die Sehne in Mitleidenschaft gezogen wurden, deshalb zu früh.