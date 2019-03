Holstein Kiel zurück in Erfolgsspur: Okugawa angeschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Holstein Kiel will eine Woche nach dem 0:2 gegen Union Berlin in der 2. Fußball-Bundesliga sofort in die Erfolgsspur zurückfinden. "Ich bin davon überzeugt: Wenn wir unser Spiel durchziehen, hat der Gegner wenige Möglichkeiten, uns Paroli zu bieten", sagte Trainer Tim Walter vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98. "Wir sind gut vorbereitet", versicherte Verteidiger Johannes van den Bergh.

Bis auf die Langzeitverletzten David Kinsombi und Kingsley Schindler hat Walter sein bestes Aufgebot zur Verfügung. Ein Fragezeichen gibt es noch um Masaya Okugawas Einsatz. Der von RB Salzburg ausgeliehene offensive Mittelfeldakteur laboriert an Adduktorenproblemen.