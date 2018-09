Holstein Kiel will Union-Rückschlag wettmachen: Trio fehlt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will sich vom 0:2-Rückschlag bei Union Berlin nicht verrückt machen lassen und im Heimspiel gegen Darmstadt 98 Wiedergutmachung betreiben. "Wir wollen und werden trotz der Niederlage an unserem System festhalten, müssen einfach nur genauer spielen", erklärte Trainer Tim Walter mit Blick auf die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Allerdings fällt nach Aaron Seydel und Steven Lewerenz auch Mathias Honsak aus. Der 21 Jahre alte Österreicher hat sich den rechten Arm gebrochen und muss einige Wochen pausieren. Die Bilanz ist ausgeglichen: In vier Spielen feierte jeder Verein einen Sieg, das Torverhältnis lautet 4:4.